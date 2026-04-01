Fiebre Chikungunya: Ascienden a 413 los casos confirmados

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, emite el informe sobre la situación del virus Chikungunya en la provincia, con datos actualizados al cierre del primer trimestre del año.

A la fecha, la provincia de Salta registra un total de 413 casos confirmados y 25 casos probables de Chikungunya. La vigilancia epidemiológica muestra una concentración principal de la enfermedad en los departamentos del norte provincial, aunque se han detectado casos en diversas regiones del territorio.

Distribución por Localidades

De acuerdo al relevamiento oficial, el detalle de casos por localidad es el siguiente:

Salvador Mazza es la zona con mayor incidencia, reportando 262 casos confirmados.

En el departamento Orán, la localidad de Aguas Blancas registra 42 casos confirmados, seguida por San Ramón de la Nueva Orán con 28 casos. Por su parte, Colonia Santa Rosa presenta 1 caso confirmado.

En la zona de Embarcación, se contabilizan 27 casos confirmados y 4 probables.

En el departamento Anta, la localidad de El Quebrachal registra 13 casos confirmados, Apolinario Saravia cuenta con 8 confirmados y 2 probables, mientras que Joaquín V. González y Las Lajitas suman 3 casos confirmados cada una.

Salta Capital informa 10 casos confirmados y 10 casos probables.

En el norte, Tartagal registra 7 confirmados y 5 probables, mientras que Aguaray reporta 5 casos confirmados.

Otras localidades con presencia del virus incluyen Cerrillos con 2 casos confirmados, Rosario de la Frontera con 1 confirmado, y Campo Quijano con 1 confirmado y 1 probable.

Finalmente, las localidades de El Galpón y General Güemes registran 1 caso probable cada una, sin confirmaciones hasta el momento.

Sintomatología y recomendaciones

El Ministerio de Salud recuerda que el Chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Los síntomas suelen aparecer de 3 a 7 días después de la picadura y se caracterizan por:

Fiebre alta y repentina.

Dolores articulares intensos, que frecuentemente afectan manos y pies.

Dolor de cabeza, dolores musculares y erupciones en la piel.

Medidas de prevención

Para frenar el avance del mosquito transmisor, es fundamental la colaboración ciudadana en las siguientes acciones:

Eliminación de criaderos: Vaciar, tapar o dar vuelta cualquier objeto que pueda acumular agua (baldes, cubiertas, floreros).

Protección personal: Utilizar repelentes de forma constante y colocar mosquiteros en puertas, ventanas y sobre cunas o cochecitos de bebés.

Consulta médica: Ante la presencia de síntomas, se solicita no automedicarse y concurrir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir el diagnóstico correspondiente.