“El Plan Güemes se está diluyendo poco a poco”

“No nos invitaron a los intendentes del norte”, dijo y señaló que “el programa lanzado por el Gobierno nacional para controlar el narcotráfico está bajando su intensidad”.

“El Plan Güemes debería incluir un scanner de camiones”, dijo el interventor.

De esta manera comentó que ahora hay una modalidad de envío de encomiendas que no se controlan al cruzar la frontera.

Señaló que los bajos sueldos de los gendarmes y prefectos y la falta de obra social los afecta especialmente.

“Con qué actitud van a ir a la selva si la familia no tiene para cocinar”, indicó Zigarán.