“La clase media argentina se sigue acercando a la línea de pobreza”

“Lo primero que puedo decir que es un indicador o foto vieja y que hoy estaríamos con cifras mucho más altas”, manifestó el investigador del Conicet y la UNSa.

Indicó en otra parte de la charla que a su criterio la inflación está “semi descontrolada” y que “esto se puede ver en el incremento de los servicios, de los alimentos y especialmente el precio de la nafta que subió un 20% los últimos días”.

Al ser consultado sobre el futuro de las cifras de inflación y pobreza enfatizó “que podría pasar cualquier cosa porque tenemos una economía altamente volátil”.