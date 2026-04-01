“La clase media argentina se sigue acercando a la línea de pobreza”
“Los únicos grandes ganadores de este programa económico son los sectores con mayores ingresos”, agregó esta mañana el especialista en economía Jorge Paz al realizar una lectura de las cifras de pobreza e indigencia del segundo semestre del 2025 dado a conocer por el Gobierno nacional hace algunas horas.
Salta Hoy
01 / 04 / 2026
“Lo primero que puedo decir que es un indicador o foto vieja y que hoy estaríamos con cifras mucho más altas”, manifestó el investigador del Conicet y la UNSa.
Indicó en otra parte de la charla que a su criterio la inflación está “semi descontrolada” y que “esto se puede ver en el incremento de los servicios, de los alimentos y especialmente el precio de la nafta que subió un 20% los últimos días”.
Al ser consultado sobre el futuro de las cifras de inflación y pobreza enfatizó “que podría pasar cualquier cosa porque tenemos una economía altamente volátil”.