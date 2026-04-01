San Lorenzo: “Kila” Gonza manejaba la plata de la Municipalidad como si fuera propia”

El intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia habló, esta mañana sobre la condena de 7 años de prisión efectiva del ex jefe comunal por corrupción.

El tribunal sentenció este martes al ex intendente de San Lorenzo a 5 años de prisión efectiva, pero la pena se incrementa a 7 por unificación de condenas, además de inhabilitación absoluta perpetua.

Fue hallado culpable como autor material de cinco hechos de peculado y un hecho de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La fiscalía presentó pruebas sólidas en su contra.

El exsecretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaymás, fue condenado a cinco años de prisión efectiva, con inhabilitación absoluta, como autor de hechos de peculado.

El concejal Aldo Dalmiro Gonza fue condenado a la pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua, en carácter de partícipe necesario

“En ese momento ninguna operación estaba bancarizada, retiraban el dinero en efectivo de la caja y luego presentaban una factura para justificar el gasto”, dijo Saravia por Radio Salta.

“Yo no estoy contento porque una persona pierda la libertad, pero estoy tranquilo porque hice lo correcto que fue denunciar el mal manejo del dinero público”, enfatizó el actual intendente sanlorenceño.

Por otro lado comentó que la situación financiera de San Lorenzo es delicada igual que el resto de las comunas

“Nosotros tenemos incrementos de tasas e impuestos atados a la inflación. No nos sobra nada y estamos haciendo muchas obras con fondos propios además de tener los sueldos al día”, manifestó.