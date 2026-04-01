“Con el tema bullying hay padres que no colaboran”

“A la vez, el hecho, nos obligó a mirar hacia adentro para ver cómo estamos haciendo nosotros las cosas con el tema del bullying”, dijo la funcionaria.

La funcionaria recordó el protocolo antibullying que está vigente en la provincia de Salta hace un mes.

“La problemática es muy seria porque puede finalizar en un homicidio o en un suicidio”, expresó Fiore.

Remarcó que lamentablemente “con el tema bullying, en Salta hay padres que no colaboran”.

“Este año trabajaremos mejor con la concientización de los chicos, la capacitación de los docentes y la incorporación de la familia en la prevención del acoso escolar”, finalizó Fiore.