Ernesto Kila Gonza fue condenado a siete años de prisión efectiva por corrupción
El tribunal sentenció al exintendente de San Lorenzo a 5 años de prisión efectiva, pero la pena se incrementa a 7 por unificación de condenas, además de inhabilitación absoluta perpetua.
Salta Hoy
01 / 04 / 2026
Fue hallado culpable como autor material de cinco hechos de peculado y un hecho de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La fiscalía presentó pruebas sólidas en su contra.
El exsecretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaymás, fue condenado a cinco años de prisión efectiva, con inhabilitación absoluta, como autor de hechos de peculado.
El concejal Aldo Dalmiro Gonza fue condenado a la pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua, en carácter de partícipe necesario.