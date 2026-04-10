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Pedofilia en el norte provincial: Tres detenidos en un megaoperativo policial

Se realizaron dos allanamientos en Tartagal y uno en Orán, en el marco de investigaciones que lleva adelante la Fiscalía interviniente, ante reportes sobre la actividad ilícita que se estaría desplegando en perjuicio de niños, niñas y adolescentes.

Salta Hoy

10 / 04 / 2026

 

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En Tartagal, se identificaron a dos usuarios, uno de ellos habría subido a la plataforma de Google archivos con contenido de abuso sexual infantil con menores de 13 años, y se trabaja bajo la presunción de que podría tratarse de material de producción local.

En la ciudad de Orán, el allanamiento se realizó en el domicilio de un sospechoso de poner a disposición de terceros material de abuso sexual infantil.

Los tres hombres investigados y allanados fueron detenidos y se les secuestraron todos los dispositivos y bienes informáticos.

 

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