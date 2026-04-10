Pedofilia en el norte provincial: Tres detenidos en un megaoperativo policial

En Tartagal, se identificaron a dos usuarios, uno de ellos habría subido a la plataforma de Google archivos con contenido de abuso sexual infantil con menores de 13 años, y se trabaja bajo la presunción de que podría tratarse de material de producción local.

En la ciudad de Orán, el allanamiento se realizó en el domicilio de un sospechoso de poner a disposición de terceros material de abuso sexual infantil.

Los tres hombres investigados y allanados fueron detenidos y se les secuestraron todos los dispositivos y bienes informáticos.