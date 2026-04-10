Femicidio en El Tipal: Hoy continúan las testimoniales

No se hizo lugar a la solicitud realizada por la fiscal Sodero de que sean escuchados los hijos de la víctima

La solicitud contó con la adhesión de la querella y de la Asesora de Incapaces. La representante del Ministerio Público Pupilar fundamentó el pedido en el derecho de los niños a ser oídos, el acceso a la justicia y el principio del interés superior del niño, conforme a tratados y convenciones internacionales. Por su parte, la defensa se opuso al planteo.

Tras deliberar, el Tribunal rechazó la solicitud, decisión que fue recurrida por Sodero Calvet con la adhesión de la querella y la Asesora de Incapaces.



