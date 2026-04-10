Femicidio en El Tipal: Hoy continúan las testimoniales
Durante la jornada de este jueves, declararon cinco testigos, todos del entorno de la pareja, entre ellos una tía de la víctima, con quien mantenía una relación de confianza, y la persona con la que mantuvo una relación sentimental antes de su fallecimiento.
Salta Hoy
10 / 04 / 2026
No se hizo lugar a la solicitud realizada por la fiscal Sodero de que sean escuchados los hijos de la víctima
La solicitud contó con la adhesión de la querella y de la Asesora de Incapaces. La representante del Ministerio Público Pupilar fundamentó el pedido en el derecho de los niños a ser oídos, el acceso a la justicia y el principio del interés superior del niño, conforme a tratados y convenciones internacionales. Por su parte, la defensa se opuso al planteo.
Tras deliberar, el Tribunal rechazó la solicitud, decisión que fue recurrida por Sodero Calvet con la adhesión de la querella y la Asesora de Incapaces.