Violenta pelea entre jóvenes en el centro de la ciudad
Los adolescentes armados con palos y machetes causaron caos en la intersección de calles Mitre y General Güemes, a una cuadra de la Central de Policía.
Salta Hoy
10 / 04 / 2026
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Ocurrió el miércoles alrededor de las 22:30 pero trascendió en las últimas horas.
Un video que se viralizó en redes sociales muestra a seis jóvenes cuando enfrentan a otros 13.
Algunos de ellos portaban machetes y objetos contundentes.
Durante el altercado, se lanzaron piedras, que impactaron en vehículos estacionados, aunque no hubo heridos.
Se presume que los involucrados son estudiantes de escuelas cercanas.
A pesar de la gravedad de la situación, no se presentaron denuncias.