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Violenta pelea entre jóvenes en el centro de la ciudad

Los adolescentes armados con palos y machetes causaron caos en la intersección de calles Mitre y General Güemes, a una cuadra de la Central de Policía.

Salta Hoy

10 / 04 / 2026

 

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Ocurrió el miércoles alrededor de las 22:30 pero trascendió en las últimas horas. 

Un video que se viralizó en redes sociales muestra a seis jóvenes cuando enfrentan a otros 13. 

Algunos de ellos portaban machetes y objetos contundentes. 

Durante el altercado, se lanzaron piedras, que impactaron en vehículos estacionados, aunque no hubo heridos. 

Se presume que los involucrados son estudiantes de escuelas cercanas. 

A pesar de la gravedad de la situación, no se presentaron denuncias.


 

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