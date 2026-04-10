Violenta pelea entre jóvenes en el centro de la ciudad

Ocurrió el miércoles alrededor de las 22:30 pero trascendió en las últimas horas.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra a seis jóvenes cuando enfrentan a otros 13.

Algunos de ellos portaban machetes y objetos contundentes.

Durante el altercado, se lanzaron piedras, que impactaron en vehículos estacionados, aunque no hubo heridos.

Se presume que los involucrados son estudiantes de escuelas cercanas.

A pesar de la gravedad de la situación, no se presentaron denuncias.



