De la tierra de las empanadas al espacio
Habló con Radio Salta el salteño que trabaja en un proyecto espacial. El Ing. Hugo Videla nació en Salta Capital y hoy es el operador de Segmento Terreno del proyecto espacial de la CONAE, en Córdoba.
Salta Hoy
10 / 04 / 2026
La misión ATENEA concluyó con éxito el 2 de abril de 2026, tras cumplir sus 20 horas previstas de operación en el marco de la misión Artemis II.
Durante ese tiempo, el microsatélite logró establecer comunicaciones a más de 70.000 kilómetros de la Tierra, convirtiéndose en el artefacto argentino que alcanzó la mayor distancia en la historia.
Videla participó activamente en la operación desde Córdoba: “Estamos muy contentos con los resultados obtenidos hasta ahora”, indicó.
"Recibimos telemetría en tiempo real del estado de salud del satélite a esa distancia. Eso para nosotros es todo un éxito", explicó.
Las señales fueron captadas simultáneamente por estaciones en Córdoba, Tierra del Fuego y La Plata, en colaboración con instituciones internacionales como el Centro Espacial Nacional de Vietnam.