De la tierra de las empanadas al espacio

La misión ATENEA concluyó con éxito el 2 de abril de 2026, tras cumplir sus 20 horas previstas de operación en el marco de la misión Artemis II.

Durante ese tiempo, el microsatélite logró establecer comunicaciones a más de 70.000 kilómetros de la Tierra, convirtiéndose en el artefacto argentino que alcanzó la mayor distancia en la historia.

Videla participó activamente en la operación desde Córdoba: “Estamos muy contentos con los resultados obtenidos hasta ahora”, indicó.

"Recibimos telemetría en tiempo real del estado de salud del satélite a esa distancia. Eso para nosotros es todo un éxito", explicó.

Las señales fueron captadas simultáneamente por estaciones en Córdoba, Tierra del Fuego y La Plata, en colaboración con instituciones internacionales como el Centro Espacial Nacional de Vietnam.