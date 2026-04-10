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De la tierra de las empanadas al espacio

Habló con Radio Salta el salteño que trabaja en un proyecto espacial. El Ing. Hugo Videla nació en Salta Capital y hoy es el operador de Segmento Terreno del proyecto espacial de la CONAE, en Córdoba.

Salta Hoy

10 / 04 / 2026

 

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La misión ATENEA concluyó con éxito el 2 de abril de 2026, tras cumplir sus 20 horas previstas de operación en el marco de la misión Artemis II. 

Durante ese tiempo, el microsatélite logró establecer comunicaciones a más de 70.000 kilómetros de la Tierra, convirtiéndose en el artefacto argentino que alcanzó la mayor distancia en la historia.

Videla participó activamente en la operación desde Córdoba: “Estamos muy contentos con los resultados obtenidos hasta ahora”, indicó.

"Recibimos telemetría en tiempo real del estado de salud del satélite a esa distancia. Eso para nosotros es todo un éxito", explicó. 

Las señales fueron captadas simultáneamente por estaciones en Córdoba, Tierra del Fuego y La Plata, en colaboración con instituciones internacionales como el Centro Espacial Nacional de Vietnam.

 

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