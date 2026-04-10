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Después del murciélago rabioso: Operativo  de vacunación en zona oeste

La Municipalidad de Salta, junto a Zoonosis de la provincia, colocan las dosis puerta por puerta y en dos puntos fijos del barrio Grand Bourg.

Salta Hoy

10 / 04 / 2026

 

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Las tareas se efectúan a modo preventivo tras un caso positivo de rabia en un murciélago. En la jornada de ayer se colocaron un total de 600 dosis.

Matías Peretti, subsecretario de Bienestar Animal y Zoonosis, explicó que “cuando suceden estos casos se debe realizar un anillo sanitario tanto para hacer el seguimiento de los animales de la zona y particularmente para vacunarlos de modo preventivo”.

“Por ello, junto a Provincia se decidió llevar a cabo una vacunación masiva puerta por puerta y en dos puntos fijos para asegurar que todos los animales de la zona sean vacunados o constatar que ya hayan sido inmunizados por sus tenedores”, remarcó el funcionario.

 

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