Después del murciélago rabioso: Operativo  de vacunación en zona oeste

Las tareas se efectúan a modo preventivo tras un caso positivo de rabia en un murciélago. En la jornada de ayer se colocaron un total de 600 dosis.

Matías Peretti, subsecretario de Bienestar Animal y Zoonosis, explicó que “cuando suceden estos casos se debe realizar un anillo sanitario tanto para hacer el seguimiento de los animales de la zona y particularmente para vacunarlos de modo preventivo”.

“Por ello, junto a Provincia se decidió llevar a cabo una vacunación masiva puerta por puerta y en dos puntos fijos para asegurar que todos los animales de la zona sean vacunados o constatar que ya hayan sido inmunizados por sus tenedores”, remarcó el funcionario.