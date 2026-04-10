Niño atropellado en La Merced: “La justicia debería actuar más rápido”

Y anticipó las motivaciones de los legisladores de la Cámara Alta para pedir la intervención de La Merced.

“Nosotros queremos que la intervención de La Merced sea algo breve -de unos 30 días- hasta que la población elija a su próximo jefe comunal”, indicó el libertario.

“Desde La Libertad Avanza apoyamos el clamor popular de la intervención, pero los legisladores oficialistas lo bloquearon”, dijo Roque Ciornejo.