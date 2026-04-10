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Niño atropellado en La Merced: “La justicia debería actuar más rápido”

“Si esto sigue tan lento crecen las sospechas de hechos de corrupción por parte de la administración de la intendencia”, manifestó por Radio Salta, el senador provincial Roque Cornejo.

Salta Hoy

10 / 04 / 2026

 

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Y anticipó las motivaciones de los legisladores de la Cámara Alta para pedir la intervención de La Merced.

“Nosotros queremos que la intervención de La Merced sea algo breve -de unos 30 días- hasta que la población elija a su próximo jefe comunal”, indicó el libertario.

“Desde La Libertad Avanza apoyamos el clamor popular de la intervención, pero los legisladores oficialistas lo bloquearon”, dijo Roque Ciornejo.

 

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