Metán: Murió el hombre que estaba grave y detuvieron al acusado del crimen

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

A las 15:00 de este jueves, en el hospital San Bernardo de la ciudad de Salta, falleció un vecino de Metán que había sido agredido brutalmente en dos oportunidades.

Tras el deceso, el acusado, que se encontraba en libertad, fue finalmente detenido.

Se trata de Antonio Benjamín Ruiz, de 44 años, quien sufrió un corte en la muñeca derecha y un fuerte golpe en la cabeza, en dos ataques ocurridos en el barrio Vicente Tejerina de Metán, informó el periodista Adrián Quiroga.

Por otro lado Quiroga mencionó el caso de una concejal de Metán que denunció a un influencer por violencia de género, amenazas y extorsión.

Ana Soledad García Mendoza acusó a Sergio “El cabo” Márquez de pedirle dinero para no hablar mal de ella en las redes sociales. “La Justicia no hizo nada”, dijo la edil.

“Se trata de un plomero que se hace pasar por influencer y periodista, desde hace tiempo posee una gran cantidad de denuncias en su contra y parece moverse con total impunidad en la localidad, debido a la inacción de la Justicia”, graficó Quiroga.