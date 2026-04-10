Gauffín: “Hace falta que el Gobierno de Salta haga más esfuerzo para controlar el gasto”

En este sentido, cabe recordar que en Salta este jueves anunciaron que se congelan los salarios de funcionarios y reducen gastos.

El Gobierno salteño implementó un decreto de austeridad por la caída de la coparticipación. Esta medida durará 180 días.

El gobernador Gustavo Sáenz firmó un decreto disponiendo el congelamiento de salarios de funcionarios, la suspensión de contrataciones y la reducción de gastos.

La normativa invita a los otros poderes del Estado a adoptar criterios similares.

Las autoridades buscan reducir gastos en distintas áreas y esperan mejorar la situación financiera.

“Nosotros creemos que todo esto afecta directamente al Gobierno de la provincia, pero aquí deberían haber tenido una reacción más rápida en la contención del gasto desde el minuto uno del Gobierno de Milei”, manifestó Gauffín.

El legislador dijo que lo importante es hacer un recorte en el Gobierno de Salta, sin resentir los servicios básicos de salud o seguridad.

“Yo recorro el interior y puedo ver cómo los hospitales no tienen insumos”, expresó.

Indicó que la Cámara de Diputados seguirá los pasos del Gobernador en su decisión de congelar los salarios de los legisladores.

Finalmente Gauffín indicó que el jueves de la próxima semana se presentará en Salta un nuevo espacio político. Se trata de “El Partido Reconquista” del cual forma parte el mismo Gauffín y es encabezado a nivel nacional por Juan José Gómez Centurión.

La presentación se realizará en un hotel céntrico ubicado en Mitre 669 el jueves 16 de abril a las 8:30 confirmó el legislador.