Bordados y buena música

La propuesta reúne las producciones del taller “Dando Puntadas”, coordinado por la profesora Alejandra Talone, donde el bordado se transforma en un lenguaje que entrelaza historias, memorias y vínculos.

La exposición pone en valor los procesos creativos compartidos, destacando el trabajo colectivo detrás de cada pieza.

La jornada contará además con la participación del Grupo Musical Yura, que acompañará con música en vivo, generando una experiencia que combina lo visual y lo sonoro.

“La Trama que nos Une” se presenta como un espacio abierto donde el arte textil no solo se exhibe, sino que también se comparte como una práctica viva, capaz de conectar saberes, experiencias y miradas en una misma trama colectiva.

Asi lo explicó Adriana Rodriguez Balut, directora del museo Casa Arias Rengel.

La muestra se podrá ver gratuitamente desde las 18:00 horas de hoy en el Museo Casa Arias Rengel o Museo Explora Salta, peatonal La Florida 20.