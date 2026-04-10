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Embarcación: Un nene de 10 años llevó un cuchillo a la escuela

Ocurrió ayer cuando el chico, alumno de quinto grado de la escuela Fray Francisco Victoria de la localidad de Embarcación, llevó un cuchillo de mesa, tipo sierrita y amenazó con herir a sus compañeros. 

Salta Hoy

10 / 04 / 2026

 

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Cuando la docente del grado observó el momento intentó quitar el arma blanca a su alumno y tambien recibiió amenzas por parte del chico.

Los efectivos policiales de la localidad tomaron conocimiento por varias publicaciones en las redes sociales y aunque no había una denuncia formal, se dirigieron a la escuela en cuestión y se entrevistaron con los directivos, quienes confirmaron el incidente. 

.Los docentes tambien aseguraron que el mismo niño habría llevado al establecimiento escolar un rifle de aire comprimido el año pasado. 

En tanto, un número considerable de padres del alumnado se negaron a llevar a sus hijos a la escuela en la jornada de hoy por temor a las actitudes del chico.

Según supo esta emisora, los directivos ya dieron intervención al Ministerio de Educación y a la Defensoría de Menores e Incapaces. 

 

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