El 18 de abril entrarán en vigencia los cambios en el sistema de transbordo

Desde el sábado 18 de abril, entrará en vigencia la modificación en el beneficio del transbordo para todas las líneas de transporte público de pasajeros que recorren el área Metropolitana.

De este modo, se bonificará el 50% del valor del boleto común de ingreso a la segunda unidad (segundo pasaje o transbordo) al que el usuario acceda en un lapso menor a una hora.

Los usuarios podrán hacer uso del transbordo tanto en líneas urbanas como metropolitanas.

Siempre deberán utilizar la tarjeta SAETA plástica o física, ya que el sistema no está disponible para operaciones con código QR.