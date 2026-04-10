La Ciudad planifica un casco histórico más ordenado

El Ente de Turismo de la Municipalidad de Salta participó del segundo taller de actualización del Plan Regulador del Área Centro (PRAC), realizado en la sede de COPAIPA (Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Profesiones Afines).

El encuentro fue organizado por la CoPAUPS (Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta) junto a distintos organismos, instituciones y actores clave de la ciudad.

El encuentro tuvo como objetivo relevar visiones, problemáticas y propuestas vinculadas al casco histórico, con el fin de orientar técnicamente la revisión de este instrumento normativo que regula el desarrollo urbano y la protección del patrimonio en el área central de Salta.

En este marco, desde el Ente de Turismo asistió Inés Pereyra Rosas, directora de Planificación Turística y Proyectos Especiales, quien aportó la mirada del sector en las mesas de trabajo, abordando temas como la protección del patrimonio edificado, la calidad del espacio público, los usos del suelo y los incentivos para el desarrollo.

Se destacó la importancia de comprender al turismo y al patrimonio histórico como dimensiones complementarias, entendiendo que el cuidado del centro también implica preservar uno de los principales atractivos que posicionan a la ciudad como destino turístico.

Mariana Zoricich, coordinadora de Planificación Territorial, resaltó que la actualización normativa requiere de un trabajo conjunto entre el sector público y el privado. El enfoque principal está puesto en el centro de la ciudad, donde el gran desafío es brindar apoyo a los propietarios para la preservación y el mantenimiento de sus inmuebles.

Este proceso participativo representa una oportunidad para que la planificación urbana incorpore la perspectiva turística, contribuyendo a un desarrollo sostenible que respete la identidad y la historia de Salta.