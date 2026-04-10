Salta vuelve a ser sede de la “Chachingo Wine Fair”

La provincia de Salta recibirá nuevamente a la Chachingo Wine Fair, una de las ferias itinerantes de vino más prestigiosas de Argentina. Creada por el reconocido enólogo Alejandro Vigil junto a María Sance y Fernando Gabrielli, la cita tendrá lugar los días 17 y 18 de abril en el Centro de Convenciones, un espacio que congregará a productores, hacedores y entusiastas de la industria en un entorno único.

Vigil, distinguido entre los 50 enólogos más influyentes del mundo y autor de diversos ejemplares con puntaje perfecto, señaló que el objetivo principal del encuentro es promover el vino argentino dentro de sus propias fronteras. Según el experto, la feria logra congregar a pequeños, medianos y grandes productores en un mismo lugar, permitiendo que los propios protagonistas relaten la historia de sus creaciones en primera persona.

Esta edición contará con la presencia de 41 bodegas provenientes de las principales regiones vitivinícolas del país, con un marcado protagonismo de los referentes del NOA. La propuesta integrará proyectos consolidados y bodegas emergentes, ofreciendo un mapa completo de la calidad y diversidad de la producción nacional actual.

Tras el éxito alcanzado en 2025, año en que más de 2000 personas agotaron las entradas durante dos jornadas, Salta se ratifica como una plaza estratégica del calendario anual. El circuito nacional, que inició su recorrido en marzo en Mendoza, continuará luego por las ciudades de Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Bariloche, y Mar del Plata.

Más allá de las degustaciones, la experiencia se complementará con shows musicales en vivo, servicio de hidratación gratuito y una exclusiva propuesta gastronómica a cargo del chef salteño Nacho Liendo, desarrollada en colaboración con el equipo de Casa Vigil Mendoza. En este marco, el consumo responsable se posiciona como uno de los pilares centrales de la organización.

Respecto a este nuevo desembarco en la provincia, Vigil destacó que Chachingo busca acercar etiquetas de todos los segmentos a los consumidores, quienes representan el motor de la actividad. El enólogo subrayó el valor enriquecedor de intercambiar ideas directamente con los dueños de las bodegas y expresó su entusiasmo por regresar a Salta, a la que considera una de las provincias productoras más relevantes del país.

Las entradas, que cuentan con cupo limitado, ya se encuentran disponibles para su compra a través de https://www.entradaweb.com.ar/evento/da9dc97c/step/1.