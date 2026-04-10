Acuerdan una cooperación integral para fortalecer la educación en el Norte

El gabinete del Ministerio de Educación y Cultura mantuvo una reunión con el reconocido artista Oscar “Chaqueño” Palavecino, en la que participaron alumnos de la Escuela N° 4761 “Roberto Romero”. Durante el encuentro, estudiantes de la Escuela N° 4761 “Roberto Romero”, junto al equipo ministerial encabezado por la ministra Cristina Fiore Viñuales, hicieron entrega al músico de una distinción en reconocimiento a su compromiso social y educativo.

El punto más saliente del encuentro fue el acuerdo para establecer un trabajo articulado entre el Ministerio, el Chaqueño Palavecino y otros actores sociales, con el objetivo de fortalecer el sistema educativo en el norte provincial. Esta alianza busca sumar voluntades y recursos para llegar a las escuelas más alejadas, garantizando el acceso, la permanencia y la calidad educativa de niños, niñas y jóvenes de la región.

En el marco de la reunión, responsables de distintas áreas del Ministerio presentaron al artista el trabajo puntual y especial que el Gobierno lleva adelante en el departamento Rivadavia. Entre las acciones destacadas, se mencionaron las políticas de fortalecimiento de la alfabetización, desarrolladas en conjunto con instituciones especializadas para atender las necesidades de comunidades criollas e indígenas. Asimismo, se abordaron los avances del plan nutricional escolar, acciones de prevención focalizadas en políticas socioeducativas y las estrategias implementadas para prevenir el abandono.

Estuvieron en la presentación, el secretario de Gestión Educativa Alejandro Williams Becker y la coordinadora estratégica de Planeamiento y Desarrollo Educativo, Analía Guardo, entre otros funcionarios del equipo ministerial.