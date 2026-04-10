Prohíben el uso de celulares en las cárceles de Chubut

La Legislatura de Chubut aprobó por amplia mayoría la prohibición del uso de celulares y dispositivos móviles dentro de las cárceles provinciales con el objetivo proteger la seguridad pública y prevenir los delitos, como estafas y extorsiones.

Este jueves por la noche, la Legislatura chubutense aprobó el proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia, y, al mismo tiempo, introduce un régimen de conexión controlada que garantiza el legítimo uso de la comunicación respetando los derechos humanos.

“No podemos permitir que cualquier persona privada de libertad continúe cometiendo delitos. Una cárcel no puede ser un centro de operaciones clandestinas. Tiene que ser un lugar protegido por el Estado y del cual no se pueden continuar cometiendo delitos”, expuso la diputada María Andrea Aguilera.

Por su parte, Sonia Cavagnini expresó: “La cárcel tiene que ser un lugar de cumplimiento, por un lado, de la condena, pero también hay que trabajar para la resocialización. La cárcel no se puede convertir de ninguna manera en un centro de operaciones delictivas. Esta medida no implica aislar a ninguna persona en contexto de encierro, ni vulnerar sus derechos, mucho menos, pero sí ordenar”.

La sesión fue presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, mientras que la ley fue aprobada con los votos de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, el Pich, Chubut Unido y Familia Chubutense. En el bloque Primero Chubut-CET, la diputada Tatiana Goic votó en contra mientras que su par Mariela Williams sí acompañó. El diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, también votó por la negativa