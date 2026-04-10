Sáenz destacó la formación con salida laboral como eje del desarrollo en Salta

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó este mediodía la apertura del ciclo lectivo 2026 de las carreras vinculadas a la actividad minera que dicta la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (Upateco).

Durante la actividad se dio inicio a una nueva etapa de formación orientada a fortalecer el desarrollo de recursos humanos calificados en minería, una de las áreas estratégicas para el crecimiento de Salta. Este año se suman cuatro nuevas tecnicaturas, que cuentan con 2.300 inscriptos y se incorporan a las tres carreras actualmente en curso, con una matrícula superior a los 300 estudiantes.

En la oportunidad, el mandatario destacó el crecimiento de la propuesta académica en minería y el fortalecimiento del acceso a la formación en Salta a través de la universidad provincial. “De eso se trata Upateco: de generar oportunidades”, aseguró y agregó: "siempre es emocionante acompañar los nuevos desafíos de esta universidad, que es la universidad de los salteños. Una idea que nació recorriendo la provincia con el objetivo de dar más oportunidades a los jóvenes y salida laboral".

Sobre las nuevas tecnicaturas, el mandatario resaltó la importante cantidad de inscriptos, muchos de ellos del interior. “Hoy estamos hablando de más de 2.300 inscriptos en tecnicaturas cortas, con salida laboral concreta. Esa es la educación que necesitamos: formación vinculada al trabajo, al desarrollo productivo, a lo que la provincia demanda”.

En este marco, el Gobernador agradeció a las empresas y a todos los que acompañan esta iniciativa: “A las autoridades de Upateco, a los ministerios, a legisladores, porque acá no hay banderas políticas: lo que importa es el futuro de ustedes”.

“Articulamos la educación con el mundo laboral. También exigimos que quienes invierten en Salta contraten mano de obra salteña y, para eso, tenemos la responsabilidad de capacitar a nuestra gente. Somos una provincia privilegiada: tenemos una geografía diversa que nos permite desarrollar distintas actividades y, en cada lugar, llevamos formación acorde a esa realidad”, amplió el mandatario.

A los jóvenes presentes les aseguró: “El futuro está en la capacitación, en el compromiso, en el esfuerzo diario y en la igualdad de oportunidades. Este gigante dormido que es Salta y el norte argentino empezó a despertar y ustedes van a ser protagonistas de ese crecimiento”.

Finalmente, el Gobernador felicitó a los nuevos estudiantes y les deseó el mayor de los éxitos: “Que Dios bendiga a este nuevo grupo de estudiantes. Ojalá sean 2.300 nuevos técnicos que aporten al crecimiento de Salta”.

La oferta educativa

La oferta formativa se estructura en tecnicaturas universitarias de cinco cuatrimestres (dos años y medio de duración), con planes de estudio de entre 25 y 26 módulos y modalidades de cursado híbridas y virtuales, diseñadas para garantizar accesibilidad y alcance territorial.

El rector de la Universidad Provincial, Carlos Morello, explicó que el desarrollo de las nuevas carreras mineras responde a un trabajo de articulación público-privada con el objetivo de fomentar el empleo local. Destacó que la UPATECO ha crecido significativamente en extensión y oferta académica, y que esta se diseña consultando directamente a la industria sobre los perfiles de trabajadores necesarios a corto, mediano y largo plazo.

“El objetivo principal es asegurar que el trabajo en la minería tenga ‘rostro salteño’, capacitando a los habitantes de la provincia para asumir los desafíos de la industria”, aseguró Morello.

Para finalizar, transmitió un mensaje de aliento a los estudiantes para que, “con constancia y esfuerzo, en dos años puedan obtener su título y así acceder a buenos empleos en esta industria pujante”, al tiempo que resaltó que “el 50% de los estudiantes proviene del interior”.

Carreras de minería en curso

Actualmente se dictan en Salta Capital y Rosario de Lerma y Rosario de la Frontera la Tecnicatura Universitaria en Minería con orientación en Higiene y Seguridad; la Tecnicatura Universitaria en Transporte y Logística Minera en Salta Capital y Rosario de Lerma y la Tecnicatura Universitaria en Oficios para la Industria Minera con orientación en Seguridad y Gestión Administrativa en Rosario de la Frontera.

Nuevas carreras 2026

En el ciclo lectivo 2026, la propuesta académica se amplió con la incorporación de cuatro nuevas tecnicaturas, lo que elevó la matrícula a más de 2.300 estudiantes. Estas carreras se dictan bajo modalidades virtuales e híbridas, fortaleciendo el acceso a la formación en todo el territorio provincial.

Las nuevas carreras son: Tecnicatura Universitaria en Procesamiento de Minerales; Tecnicatura Universitaria en Topografía; Tecnicatura Universitaria en Minería orientada a Técnicas y Aseguramiento Muestral y Tecnicatura Universitaria en Laboratorio Geoquímico Aplicado a la Minería.

Durante la jornada, se presentaron a los estudiantes los principales lineamientos académicos para el cursado, incluyendo la organización de materias, cronograma, horarios y modalidades de evaluación, con el objetivo de acompañar el inicio de su trayectoria formativa.

Del acto en Casa de la Cultura también participaron el secretario de Minera, Gustavo Carrizo; representantes de las mineras Posco, Paul Cho; Belén Marty de Eramine Sudamerica S.A., Facundo Huidobro de Mansfield Minera SA; Juan Martín Gilly de Ganfeng Lithium; Luciana Ramos de Taca Taca y Rodrigo Frías de Río Tinto. También directivos de la Cámara Minera de Salta y cámaras empresariales, legisladores provinciales, docentes y estudiantes.