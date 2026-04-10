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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Villada fue nombrado por la Justicia interventor del PJ de Jujuy

El exministro de Gobierno de Salta, propuso que el Partido Justicialista jujeño tenga elecciones internas.

Salta Hoy

10 / 04 / 2026

 

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La iniciativa busca fortalecer la democracia interna del partido. 

Villada considera que las internas permitirán una mayor participación de los afiliados. 

Además afirmó que es necesario escuchar las voces de todos los sectores. 

La propuesta será discutida en la próxima reunión del partido. 

Ricardo Villada espera contar con el apoyo de sus compañeros.

 

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