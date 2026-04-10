Villada fue nombrado por la Justicia interventor del PJ de Jujuy
El exministro de Gobierno de Salta, propuso que el Partido Justicialista jujeño tenga elecciones internas.
Salta Hoy
10 / 04 / 2026
VER GALERÍA
La iniciativa busca fortalecer la democracia interna del partido.
Villada considera que las internas permitirán una mayor participación de los afiliados.
Además afirmó que es necesario escuchar las voces de todos los sectores.
La propuesta será discutida en la próxima reunión del partido.
Ricardo Villada espera contar con el apoyo de sus compañeros.