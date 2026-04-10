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Una camioneta rompió parte de una barrera de piedras en la zona del Portezuelo

La alerta surgió hoy a las 5:30 de la madrugada por una camioneta Amarok estacionada en un lugar no permitido.

Salta Hoy

10 / 04 / 2026

 

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Al llegar al lugar, la policía comprobó que el conductor, el único ocupante, un hombre mayor de edad, rompió parte de esa barrera. 

Sin dar mayores explicaciones, las autoridades quisieron realizarle el test de alcoholemia, pero se negó. Al parecer se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

De igual manera, y según marca la ley, le realizaron la multa correspondiente. 

Tuvo que intervenir también tránsito municipal para retirar el vehículo del lugar. 

La camioneta salía de la ciudad por avenida Victorino de la Plaza cuando se produjo este incidente.

 

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