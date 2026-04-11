Investigan un presunto desvío de $634 millones en la UNSa a través de una fundación

La Universidad Nacional de Salta quedó en el centro de un escándalo tras una auditoría externa que detectó irregularidades en el manejo de $634.316.754. Los fondos, según el informe, debían ingresar a la universidad pero fueron administrados por la Fundación de Altos Estudios.

Origen del dinero y cuestionamientos

El núcleo del caso se centra en $200 millones provenientes del canon que paga el Banco Patagonia como agente financiero de la universidad. Ese monto fue transferido a la fundación en agosto de 2023 y posteriormente invertido, generando intereses que elevaron la cifra total a más de $634 millones. Desde la actual gestión cuestionan por qué esos recursos no ingresaron directamente a la UNSa.

Superposición de roles y posibles irregularidades

Las autoridades señalaron la coexistencia de dos figuras jurídicas -la universidad pública y la fundación privada- con integrantes en común, lo que genera dudas sobre la administración de los fondos. Además, la auditoría detectó gastos cuestionados, como el pago de 15.000 dólares por un servicio no prestado y la compra de vehículos sin licitación, en aparente violación de normas administrativas.

Impacto económico y bienes en discusión

El caso adquiere mayor relevancia en un contexto financiero crítico para la universidad, que registra un déficit millonario. También se detectó que bienes adquiridos con esos fondos -como vehículos y equipamiento- estaban a nombre de la fundación, pese a ser utilizados por la institución. El Consejo Superior ya autorizó el traspaso de estos activos a la UNSa.

Auditoría interna y posible intervención judicial

A partir del informe, se inició una auditoría interna para determinar responsabilidades, cuyos resultados se esperan en las próximas semanas. En paralelo, el área jurídica evalúa presentar una denuncia ante la Justicia Federal.