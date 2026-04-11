Caso Ángel López: el abuelo de Lucio Dupuy habló de un “calco” y cuestionó la prevención

El fallecimiento de Ángel López, de 4 años, ocurrido el 5 de abril en Comodoro Rivadavia, generó repercusión nacional y reavivó el debate sobre la protección de la infancia. En ese contexto, Ramón Dupuy afirmó que el caso “es el calco” del crimen de su nieto, ocurrido años atrás.

Críticas y reclamo por la Ley Lucio

Dupuy expresó su preocupación por la reiteración de hechos similares y sostuvo que “no enseñó nada”, en referencia al asesinato de Lucio Dupuy. Además, insistió en la necesidad de aplicar plenamente la Ley Lucio, sancionada en 2023, que establece capacitaciones obligatorias y refuerza los protocolos de intervención ante situaciones de riesgo.

Investigación en curso

El caso de Ángel López se encuentra bajo investigación judicial, con la madre del menor, Mariela Altamirano, como principal señalada. El niño fue hallado sin signos vitales en su vivienda y falleció posteriormente en el hospital, mientras avanzan las pericias para determinar las causas del deceso.

Versiones y primeras pericias

La mujer sostuvo públicamente que no tuvo responsabilidad en la muerte de su hijo y relató que el menor dejó de respirar mientras dormía. Sin embargo, las primeras pericias habrían detectado lesiones internas en la cabeza, lo que refuerza otras hipótesis vinculadas a denuncias previas realizadas por el padre del niño y su entorno.

Medidas judiciales y búsqueda de respuestas

En el marco de la causa, se realizó un allanamiento en la vivienda donde residía el menor, con el secuestro de teléfonos celulares y otros elementos de interés.