Avanza la transformación del centro de Salta

Con una amplia convocatoria, se llevó a cabo el II Taller de actualización del Plan Regulador del Área Centro (PRAC) en la sede de la Fundación Copaipa, organizada por la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta (CoPAUPS).



El taller se centró en debatir propuestas y conocer las múltiples visiones de los distintos actores sociales, a fin de proyectar un área central que crezca con valor y compromiso acorde a la normativa, garantizando un desarrollo urbano sostenible que respete la identidad salteña y preserve el patrimonio histórico y arquitectónico.



La apertura de la jornada fue encabezada por el secretario de Obras Públicas de la Provincia de Salta, Hugo de la Fuente; la presidenta de CoPAUPS, Laura Saha; y el presidente de la Comisión Directiva del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines, Felipe Biella. Reunió a especialistas, organismos provinciales y municipales e instituciones intermedias con el objetivo de definir los lineamientos estratégicos que guiarán el crecimiento y la protección del corazón de la ciudad.



Saha subrayó el valor del trabajo conjunto entre Provincia, municipio e instituciones. "Este es un espacio de trabajo colaborativo clave para proyectar un centro que crezca con identidad. Agradecemos a cada actor que se sumó con aportes tan valiosos para este hito de nuestra querida Salta", dijo.



Desde la organización, se extendió un agradecimiento especial al COPAIPA por la excelente disposición de su sede y la logística, pieza clave para el éxito del encuentro. El cierre de esta etapa técnica marca un paso decisivo hacia la implementación de nuevas políticas de planificación territorial que beneficien a todos los salteños.



Estuvieron presentes integrantes de la CoPAUPS y del Equipo Asesor del PRAC, la vicepresidenta del Colegio de Arquitectos de Salta, Montserrat Bonduri, la coordinadora general de Planificación Territorial del municipio, Mariana Zoricich, el coordinador del Ente de Turismo municipal, Fernando García Soria, profesionales, estudiantes, actores del medio de la construcción y sectores vinculados al desarrollo urbano sustentable, entre otros invitados especiales.



El Plan Regulador del Área Centro es el instrumento normativo encargado de regir las intervenciones, el desarrollo inmobiliario y la protección del casco histórico de la Ciudad de Salta, buscando un equilibrio entre el progreso urbano y la herencia cultural.



