El Papa León XIV pidió frenar las guerras y proteger a la población civil

El Papa León XIV reclamó el cese de los conflictos armados y subrayó la necesidad de proteger a las víctimas civiles, durante una alocución ante unos 18.000 fieles en la Plaza de San Pedro. Tras el rezo del Regina Caeli, el Pontífice definió como un “deber moral” resguardar a los inocentes frente a los efectos de la guerra.

Llamado urgente por Sudán

El Santo Padre puso especial énfasis en la situación de Sudán, al cumplirse un nuevo aniversario del inicio de las hostilidades. En ese contexto, expresó su preocupación por el sufrimiento de la población y pidió a las partes en conflicto que detengan la violencia e inicien un diálogo “sin precondiciones”.

Preocupación por Ucrania y Líbano

Durante su mensaje, también se refirió a la guerra en Ucrania, instando a la comunidad internacional a mantener el apoyo y acompañar a las víctimas. Asimismo, manifestó su inquietud por la situación en Líbano, donde llamó a un alto el fuego y a la búsqueda urgente de una solución pacífica.

La protección de civiles como eje central

El Pontífice remarcó que el principio de humanidad, reconocido en el derecho internacional, implica la obligación de proteger a la población civil. En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias humanitarias de los conflictos y pidió no permanecer indiferentes ante el sufrimiento.

Antes de su gira por África

El mensaje se dio en la antesala de su viaje apostólico al continente africano, que incluirá visitas a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.