Vialidad Nacional avanza con acciones para recuperar zonas de rutas ocupadas ilegalmente

La Dirección Nacional de Vialidad impulsa una serie de acciones judiciales para recuperar zonas de camino ocupadas ilegalmente en rutas nacionales que atraviesan la provincia de Salta. Las presentaciones se tramitan en juzgados y fiscalías federales de la capital y de Orán, con el objetivo de restablecer la posesión de los espacios afectados.

Riesgos para la seguridad vial

Desde el organismo señalaron que estas ocupaciones comprometen la transitabilidad y representan un riesgo para los usuarios. Entre los casos detectados se encuentran el cruce de la Ruta Nacional 16 con la Ruta Nacional 9/34 y sectores de la Ruta Nacional 50, donde proliferan actividades comerciales y asentamientos sin autorización.

Normativa y control del espacio público

Las zonas de camino -ubicadas a ambos lados de las rutas- son administradas por Vialidad Nacional, y su uso indebido está penado por la Ley Nacional de Tránsito 24449. La presencia de estructuras en estos espacios dificulta tareas de mantenimiento, limita futuras obras y obliga a los conductores a realizar maniobras riesgosas.

Proyectos y planificación vial

En el cruce de las rutas 16 y 9/34 está prevista la construcción de un puente distribuidor para mejorar la seguridad vial. Sin embargo, la presencia de más de 20 puestos instalados en la zona complica la visibilidad y retrasa la ejecución de este tipo de obras.

Desalojos y continuidad de las acciones

Algunas resoluciones judiciales ya fueron favorables al organismo, lo que permitió realizar operativos de despeje con apoyo de Gendarmería Nacional, como ocurrió recientemente en la Ruta Nacional 50.