Irán relativizó el estancamiento de las negociaciones con Estados Unidos

El gobierno de Irán descartó que el resultado de la cumbre diplomática en Islamabad represente un fracaso, luego de que las conversaciones con Estados Unidos finalizaran sin avances concretos tras 21 horas de reuniones.

Expectativas moderadas desde el inicio

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní señalaron que no se esperaba alcanzar un acuerdo en una sola instancia. El portavoz Esmaeil Baqaei sostuvo que la falta de consensos inmediatos formaba parte de las previsiones iniciales y que “nadie tenía esa expectativa”.

Cruces por las condiciones de negociación

Sin embargo, medios estatales iraníes atribuyeron el estancamiento a las “exigencias irrazonables” de la delegación estadounidense. Según la emisora IRIB, pese a los esfuerzos de Teherán durante las extensas jornadas de diálogo, no fue posible avanzar hacia un entendimiento.

Continuidad del diálogo regional

A pesar del resultado, las autoridades iraníes ratificaron su intención de mantener abiertos los canales diplomáticos. En ese marco, destacaron que los contactos con Pakistán y otros actores regionales continuarán en busca de una salida negociada al conflicto.