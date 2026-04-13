La mitad de la provincia bajo alerta amarilla por tormentas fuertes
El aviso rige hasta la medianoche de hoy e incluye zonas de Pre Puna, Yungas y el este y sur provincial. Mirá los detalles.
Salta Hoy
13 / 04 / 2026
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Habrá precipitaciones abundantes, fuerte actividad eléctrica, posibles granizadas y vientos que podrían alcanzar los 80 km/h.
En los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera y General José de San Martín, además de las zonas de Yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria, se esperan condiciones más intensas.
Allí, las lluvias podrían acumular entre 30 y 80 milímetros.