La mitad de la provincia bajo alerta amarilla por tormentas fuertes

Habrá precipitaciones abundantes, fuerte actividad eléctrica, posibles granizadas y vientos que podrían alcanzar los 80 km/h.

En los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera y General José de San Martín, además de las zonas de Yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria, se esperan condiciones más intensas.

Allí, las lluvias podrían acumular entre 30 y 80 milímetros.