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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

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Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

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Punto de Encuentro

Periodístico

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60 Municipios

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La mitad de la provincia bajo alerta amarilla por tormentas fuertes

El aviso rige hasta la medianoche de hoy e incluye zonas de Pre Puna, Yungas y el este y sur provincial. Mirá los detalles.

Salta Hoy

13 / 04 / 2026

 

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Habrá precipitaciones abundantes, fuerte actividad eléctrica, posibles granizadas y vientos que podrían alcanzar los 80 km/h.

En los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera y General José de San Martín, además de las zonas de Yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria, se esperan condiciones más intensas. 

Allí, las lluvias podrían acumular entre 30 y 80 milímetros.

 

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