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Un niño de ocho años resultó herido por un disparo accidental de arma de fuego

Ocurrió este domingo en horas de la tarde en la vivienda familiar del barrio Caballito de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

Salta Hoy

13 / 04 / 2026

 

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El menor encontró un revólver calibre .38 que no estaba correctamente guardado. 

Al manipularla, el arma se disparó accidentalmente, impactando en su cabeza. 

Los vecinos escucharon gritos y alertaron a la policía, por lo que ocurría en la esquina de calles Chaco y 17 de Octubre, de la ciudad norteña.

El chico fue trasladado al hospital de Niños de Orán, pero por la gravedad de la herida fue derivado al Materno Infantil de esta capital donde permanece internado en delicado estado. 

Tuvo que ser operado del cráneo, con el diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave por herida de arma de fuego. 

Está con asistencia respiratoria mecánica y hemodinámicamente estable en terapia intensiva, según el último informe médico. 

Sigue una investigación para determinar si cabe alguna responsabilidad de una persona mayor por el arma de fuego en el interior de la casa.


 

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