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Un hombre fue hallado sin vida en la Ruta Nacional 50

Ocurrió hoy alrededor de las 5:00 de la madrugada, cerca del puente del Río Zenta, en la zona de San Ramón de la Nueva Orán.

Salta Hoy

13 / 04 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Tras la alerta llegaron la policía y médicos, quienes confirmaron que el hombre, mayor de edad, había fallecido. 

Se espera el resultado de la autopsia para determinar la causa de su muerte. 

Las autoridades investigan si fue víctima de un accidente de tránsito o si sufrió un problema de salud. 

La autopsia también podría revelar si hubo lesiones internas que indiquen un posible homicidio. 

 

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