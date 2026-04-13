Andrés Giordamachi: “La situación penitenciaria sigue siendo crítica en Salta”

Sobre todo luego de los reiterados escapes y el último principio de incendio por una soldadura.

Así agregó que “luego de la huida de Camboya, actualmente prófugo, hubo cambio de autoridades en Alcaidía”.

Destacó la mala situación de trabajo del agente penitenciario por los bajos salarios y la sobrecarga horaria.

Finalmente mencionó un estudio realizado por la Universidad Nacional de Salta (UNSa) que indica que el 70 por ciento de los internos de la Cárcel de Villa Las Rosas no habían terminado la escuela primaria.