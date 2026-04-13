Es una feria itinerante de vinos que fue creada por el winemaker Alejandro Vigil, junto a su esposa María Sance y Fernando Gabrielli en el año 2016.

Actualmente la feria es una de las más importantes de Argentina y recorre algunas de las ciudades más destacadas del país.

El evento contará además con shows de música y servicio de agua gratuito.

El consumo responsable es uno de los pilares fundamentales de la feria. Además, habrá gastronomía (a muy buenos precios) de la mano del chef local Nacho Liendo.

Francisco Lávaque, propietario de Bodegas Lávaque, dialogó con Radio Salta y dijo que la segunda edición del evento celebrará 42 bodegas argentinas, ofreciendo degustaciones y contacto con productores.

Los tickets para el evento (que tendrá capacidad limitada) se pueden adquirir a través de: www.entradaweb.com.ar