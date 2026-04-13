Cómo Salta planifica ahorrar 2 mil millones de pesos

La vocera de Gobierno, Paula Benavidez habló con Radio Salta sobre los puntos menos conocidos del decreto.

Explicó que la medida responde a una marcada disminución en los recursos coparticipables, producto de la caída del consumo. En este contexto, se remarcó que “el ejemplo debe empezar por casa”, por lo que el ajuste estará enfocado en el gasto administrativo.

El decreto establece el congelamiento total de las remuneraciones de funcionarios, incluyendo al Gobernador, Jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores, alcanzando también a la Secretaría General de la Gobernación, Fiscalía de Estado, Sindicatura General, personal de apoyo, gerentes, directores, presidentes de organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado. Cómo así también, la no contratación de personal.

Además, quedan prohibidas las comisiones de servicio fuera del país, salvo aquellas de estricto interés para la provincia o situaciones de emergencia, y se suspenden los gastos vinculados a regalos de cortesía y protocolo, dijo Benavidez.

Entre otros puntos, la normativa instruye a revisar y renegociar en un plazo no mayor a 60 días todos los contratos en moneda extranjera vinculados a la provisión de bienes y servicios, a fin de fijar nuevos precios.

También se establece que los organismos descentralizados deberán rendir cuentas mensuales al Ministerio de Economía, junto con un estricto control sobre el parque automotor, especialmente en el consumo de combustible y uso de vehículos oficiales.

“La decisión del gobernador es pasar el bisturí por el gasto administrativo, no por los servicios para la gente”, manifestó la vocera.

La funcionaria expresó que en principio el ahorro será de 2 mil millones de pesos.