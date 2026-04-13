Hoy el Correo Argentino con sucursales cerradas en todo el país
Es por el Día del Trabajador Telepostal. Muchos salteños se sorprendieron al llegar al edificio en calle Deán Funes.
Salta Hoy
13 / 04 / 2026
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Hasta cerca de las 13:00, intentaban abrir la puerta sin éxito, donde un cartel indica que hoy es el Día del Trabajador Telepostal.
Algunas personas dieron la media vuelta y se fueron decepcionadas, mientras que otras expresaron su frustración.
Cabe mencionar que la celebración fue el 7 de abril pero se estableció el asueto para el sector este lunes.
La actividad volverá a la atención normal el martes 14 de abril.