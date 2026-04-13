Hoy el Correo Argentino con sucursales cerradas en todo el país

Hasta cerca de las 13:00, intentaban abrir la puerta sin éxito, donde un cartel indica que hoy es el Día del Trabajador Telepostal.

Algunas personas dieron la media vuelta y se fueron decepcionadas, mientras que otras expresaron su frustración.

Cabe mencionar que la celebración fue el 7 de abril pero se estableció el asueto para el sector este lunes.

La actividad volverá a la atención normal el martes 14 de abril.