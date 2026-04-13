Comenzó hoy el juicio por la tragedia de avenida Paraguay que dejó 5 muertos
El accidente ocurrió la madrugada del 17 de marzo de 2024, donde cinco personas perdieron la vida y seis resultaron heridas de gravedad.
Salta Hoy
13 / 04 / 2026
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Luciano Nahuel López, el conductor del automóvil, estaba ebrio y drogado, cuando ocurrió el impacto.
Está acusado de homicidio simple y lesiones.
Las familias de las víctimas esperan una condena ejemplar y medidas de seguridad vial en la zona del trágico accidente.
Las audiencias dieron inicio esta mañana en Ciudad Judicial y se extenderán hasta el 30 de abril.