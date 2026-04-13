Comenzó hoy el juicio por la tragedia de avenida Paraguay que dejó 5 muertos

Luciano Nahuel López, el conductor del automóvil, estaba ebrio y drogado, cuando ocurrió el impacto.

Está acusado de homicidio simple y lesiones.

Las familias de las víctimas esperan una condena ejemplar y medidas de seguridad vial en la zona del trágico accidente.

Las audiencias dieron inicio esta mañana en Ciudad Judicial y se extenderán hasta el 30 de abril.