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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Comenzó hoy el juicio por la tragedia de avenida Paraguay que dejó 5 muertos

El accidente ocurrió la madrugada del 17 de marzo de 2024, donde cinco personas perdieron la vida y seis resultaron heridas de gravedad.

Salta Hoy

13 / 04 / 2026

 

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Luciano Nahuel López, el conductor del automóvil, estaba ebrio y drogado, cuando ocurrió el impacto. 

Está acusado de homicidio simple y lesiones.

Las familias de las víctimas esperan una condena ejemplar y medidas de seguridad vial en la zona del trágico accidente. 

Las audiencias dieron inicio esta mañana en Ciudad Judicial y se extenderán hasta el 30 de abril. 

 

 

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