Dolor en Juventud Antoniana tras el accidente fatal en Santiago del Estero

Las víctimas regresaban a Salta tras un partido que terminó en empate con Sarmiento de La Banda. Uno de ellos era padre de 4 hijos.

El automóvil particular en el que viajaban, volcó y dio varios tumbos, tras el roce de dos vehículos que circulaban en sentido contrario.

En el siniestro, otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales.

Una de ellas se encuentra en estado crítico, mientras que otras dos presentan buena evolución.

La policía investiga las causas del accidente y el estado de la ruta al momento del siniestro.