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Dolor en Juventud Antoniana tras el accidente fatal en Santiago del Estero

Dos hinchas del Santo, de 29 años, murieron anoche en un siniestro vial en la Ruta Nacional 34, cerca de la localidad santiagueña de Antajé.

Salta Hoy

13 / 04 / 2026

 

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Las víctimas regresaban a Salta tras un partido que terminó en empate con Sarmiento de La Banda. Uno de ellos era padre de 4 hijos. 

El automóvil particular en el que viajaban, volcó y dio varios tumbos, tras el roce de dos vehículos que circulaban en sentido contrario. 

En el siniestro, otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales. 

Una de ellas se encuentra en estado crítico, mientras que otras dos presentan buena evolución. 

La policía investiga las causas del accidente y el estado de la ruta al momento del siniestro.

 

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