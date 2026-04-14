Médicos de cabecera del PAMI en Salta reducen la atención
La medida comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles por recortes salariales. La determinación surge tras la publicación de una resolución del organismo que modificó el esquema de prestaciones y remuneraciones, una medida que desató un fuerte conflicto con el sector profesional.
Salta Hoy
14 / 04 / 2026
Los médicos denunciaron recortes de ingresos y advierten sobre el impacto en la atención de jubilados y pensionados.
Así lo dijo el médico de cabecera del Pami y diputado nacional por Salta, Bernardo Biella.
El legislador salteño solicitó una reunión con las autoridades nacionales y así conocer qué hace el gobierno nacional con los aportes de los jubilados y pensionados.
“Yo veo que el gobierno nacional les está dando la espalda a la obra social más importante del país y ahora las clínicas y sanatorios también están con alerta amarilla”, dijo Biella.