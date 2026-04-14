 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Médicos de cabecera del PAMI en Salta reducen la atención

La medida comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles por recortes salariales. La determinación surge tras la publicación de una resolución del organismo que modificó el esquema de prestaciones y remuneraciones, una medida que desató un fuerte conflicto con el sector profesional.

Salta Hoy

14 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Los médicos denunciaron recortes de ingresos y advierten sobre el impacto en la atención de jubilados y pensionados.

Así lo dijo el médico de cabecera del Pami y diputado nacional por Salta, Bernardo Biella.

El legislador salteño solicitó una reunión con las autoridades nacionales y así conocer qué hace el gobierno nacional con los aportes de los jubilados y pensionados.

“Yo veo que el gobierno nacional les está dando la espalda a la obra social más importante del país y ahora  las clínicas y sanatorios también están con alerta amarilla”, dijo Biella.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO