Médicos de cabecera del PAMI en Salta reducen la atención

Los médicos denunciaron recortes de ingresos y advierten sobre el impacto en la atención de jubilados y pensionados.

Así lo dijo el médico de cabecera del Pami y diputado nacional por Salta, Bernardo Biella.

El legislador salteño solicitó una reunión con las autoridades nacionales y así conocer qué hace el gobierno nacional con los aportes de los jubilados y pensionados.

“Yo veo que el gobierno nacional les está dando la espalda a la obra social más importante del país y ahora las clínicas y sanatorios también están con alerta amarilla”, dijo Biella.