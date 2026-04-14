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Gran allanamiento en Villa San Antonio: Desarticulan una banda delictiva en el bajo chico

Con cinco detenciones logran desbaratar una banda de ladrones de casas y sustracciones en la vía pública.

Salta Hoy

14 / 04 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Participaron cerca de 100 uniformados esta madrugada, según dijo por Radio Salta el comisario Mateo Yurato, jefe de la División Investigaciones Centro Oeste de la Policía de Salta.

Yurato destacó que los allanamientos en los 7 domicilios fueron realizados sin resistencia por parte de los moradores. “Afortunadamente no hubo heridos ni daños materiales”, dijo.

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