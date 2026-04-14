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Un alumno habría sido víctima de abuso sexual por parte de compañeros

Los padres de un estudiante de una escuela de la zona norte de la ciudad llegaron esta mañana a la Fiscalía Juvenil para denunciar el caso.

Salta Hoy

14 / 04 / 2026

 

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Este lunes, se enteraron de un posible abuso sexual contra su hijo que ocurrió el viernes por la mañana en el establecimiento educativo. 

Según los padres, el incidente involucró a varios alumnos en el baño de la escuela y estaría grabado en video. 

La policía intervino después de recibir un audio que circuló entre los familiares. 

En la escuela, ya se habían tomado algunas medidas antes de la llegada de las autoridades policiales.

Los padres buscan respuestas y esperan que su denuncia aclare lo sucedido.

 


 

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