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Ana Díaz: “Creen que las empleadas domésticas somos invisibles”

En Radio Salta se refirieron a la crisis que está pasando el sector con sueldos no llegan a la canasta básica. “Encima ya no tenemos trasbordo gratuito”, indicó la referente de las trabajadoras que esta tarde se moviliza a partir de las 18:00 horas frente a la Legislatura Provincial.

Salta Hoy

14 / 04 / 2026

 

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Diaz graficó que la trabajadora de casas particulares está cobrando 410 mil pesos. “No podemos ni siquiera cubrir la merienda de nuestros hijos. ¿Quién vive hoy con ese dinero?”, expresó la referente que anticipó un pedido de boleto de transporte social con un descuento del 50%.

Además tenemos muchas compañeras que trabajan en varios lugares para poder llegar a fin de mes.

 

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