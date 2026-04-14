Quiso salvar al gato y terminó internada en el Hospital San Bernardo

Hoy a las 4:30 de la madrugada, una mujer de 45 años intentó rescatar a su gato que estaba en el techo de su casa en calle Urquiza al 1600.

Para alcanzarlo, decidió subir por una tapia medianera, pero perdió el equilibrio y cayó al patio de la vecina.

Ésta alarmada por el ruido, se dio cuenta de que era su vecina quien había caído.

Rápidamente, llamaron a la policía y solicitaron ayuda médica.

Una ambulancia del Samec llegó al lugar y trasladó a la mujer al Hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismo.

A todo esto, el paradero del gato sigue siendo una incógnita.