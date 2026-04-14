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Quiso salvar al gato y terminó internada en el Hospital San Bernardo

Le pasó a una mujer de 45 años en su casa de calle Urquiza al 1600. Intentó treparse al techo por una medianera para rescatar al animal pero cayó al patio de la vecina y sufrió politraumatismo.

Salta Hoy

14 / 04 / 2026

 

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Hoy a las 4:30 de la madrugada, una mujer de 45 años intentó rescatar a su gato que estaba en el techo de su casa en calle Urquiza al 1600. 

Para alcanzarlo, decidió subir por una tapia medianera, pero perdió el equilibrio y cayó al patio de la vecina. 

Ésta alarmada por el ruido, se dio cuenta de que era su vecina quien había caído. 

Rápidamente, llamaron a la policía y solicitaron ayuda médica. 

Una ambulancia del Samec llegó al lugar y trasladó a la mujer al Hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismo. 

A todo esto, el paradero del gato sigue siendo una incógnita.

 

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