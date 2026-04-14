Rige alerta nivel amarillo por tormentas fuertes en el este y sur de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió esta mañana una alerta nivel amarillo por tormentas fuertes.

El área de cobertura comprende los departamentos Rivadavia, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

La región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada.

Alerta por vientos intensos en la cordillera.

La Cordillera de Los Andes será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.