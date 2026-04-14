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Rige alerta nivel amarillo por tormentas fuertes en el este y sur de la provincia

En la Cordillera de Los Andes el alerta es por vientos fuertes con ráfagas superiores a los 100 km/h.

Salta Hoy

14 / 04 / 2026

 

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió esta mañana una alerta nivel amarillo por tormentas fuertes. 

El área de cobertura comprende los departamentos Rivadavia, Anta, General Güemes,  La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

La región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. 

Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. 

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada.

Alerta por vientos intensos en la cordillera. 

La Cordillera de Los Andes será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

 

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