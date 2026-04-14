Carina Iradi: “No siempre el llanto de un niño indica maltrato infantil”

En Radio Salta, la secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia confirmó que el caso de esa niña fue investigado y resuelto favorablemente hace 3 años.

“Muchas veces se usan políticamente los videos de los niños y se descontextualizan”, expresó la funcionaria.

Apeló a la comunidad que se evite la transmisión y viralización de videos que tengan como protagonista a niños.

“No hay necesidad de viralizar esas imágenes, porque estos problemas se resuelven en otros ámbitos”, dijo la funcionaria.

“Muchas veces, los niños son tomados como botín de guerra por los mismos adultos”, manifestó Iradi sobre el caso particular de la nena de hace tres años.

Y remarcó la importancia de la intervención judicial en los casos donde un niño se encuentra en disputa en medio de una pareja.

La funcionaria comentó que el caso de la niña del video se resolvió adecuadamente y que la niña está bajo la tutela de su madre y en contacto habitual con su padre.

“Honestamente no se puede generalizar, pero no todos los padres son buenos, ni todas las madres son buenas”, expresó.

Niños y adolescentes pueden solicitar ayuda psicológica ante situaciones de violencia al teléfono 102 que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año.

Los adultos que adviertan situaciones de violencia contra niños o adolescentes pueden realizar la denuncia en el Sistema de Emergencias 9-1-1.