Una joven madre dio a luz tras pedir permiso para usar el baño en una casa ajena

Solicitó permiso para usar el baño y la dueña de casa se lo concedió.

De repente, comenzaron a escucharse ruidos extraños provenientes del baño.

En ese momento, la mujer estaba dando a luz.

Alertaron a la policía y llegó rápidamente una ambulancia del Samec.

Tanto la madre, de 24 años, como el recién nacido, están en perfecto estado de salud.

Trascendió que la mujer estaría en situación de calle.