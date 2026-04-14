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Salud Pública garantiza la provisión de medicamentos

Es ante la reestructuración del programa nacional Remediar. El Gobierno de la Provincia de Salta asumirá la inversión y la logística para cubrir los fármacos que Nación dejará de enviar de forma progresiva, asegurando la continuidad de los tratamientos en toda la red sanitaria.

Salta Hoy

14 / 04 / 2026

 

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Así lo confirmó la titular de la Dirección de Farmacia, Virginia Ocaña.

A pesar de la readecuación del botiquín general, se confirmó que continuarán enviándole con normalidad los botiquines especiales de Salud Sexual y Reproductiva, así como los correspondientes al Programa de los 1000 Días, fundamentales para el cuidado del embarazo y la primera infancia en todo el territorio salteño.

En el marco de la contingencia estacional, el Ministerio ratifica la recepción de insumos críticos para enfermedades respiratorias, que incluyen: Aerosoles y cánulas de alto flujo, medicación preventiva contra el Virus Sincicial Respiratorio (Niservimab).

 

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