Salud Pública garantiza la provisión de medicamentos

Así lo confirmó la titular de la Dirección de Farmacia, Virginia Ocaña.

A pesar de la readecuación del botiquín general, se confirmó que continuarán enviándole con normalidad los botiquines especiales de Salud Sexual y Reproductiva, así como los correspondientes al Programa de los 1000 Días, fundamentales para el cuidado del embarazo y la primera infancia en todo el territorio salteño.

En el marco de la contingencia estacional, el Ministerio ratifica la recepción de insumos críticos para enfermedades respiratorias, que incluyen: Aerosoles y cánulas de alto flujo, medicación preventiva contra el Virus Sincicial Respiratorio (Niservimab).