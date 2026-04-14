Tragedia en la RN 34: murió un tercer hincha de Juventud Antoniana tras el accidente

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Se confirmó el fallecimiento de Mauricio Meres, el tercer hincha del santo que pierde la vida como consecuencia del trágico accidente ocurrido en la ruta nacional 34.

El accidente había ocurrido el domingo por la noche, cuando un grupo de simpatizantes salteños regresaba desde La Banda, donde Juventud Antoniana disputó un encuentro frente a Sarmiento por el torneo Federal A.

El vehículo en el que viajaban fue impactado por un camión, en circunstancias que aún son materia de investigación.