 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Tragedia en la RN 34: murió un tercer hincha de Juventud Antoniana tras el accidente

Mauricio Meres falleció este lunes en Santiago del Estero y se suma a las víctimas fatales del siniestro ocurrido el domingo por la noche.

Salta Hoy

14 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Se confirmó el fallecimiento de Mauricio Meres, el tercer hincha del santo que pierde la vida como consecuencia del trágico accidente ocurrido en la ruta nacional 34.

El accidente había ocurrido el domingo por la noche, cuando un grupo de simpatizantes salteños regresaba desde La Banda, donde Juventud Antoniana disputó un encuentro frente a Sarmiento por el torneo Federal A.

El vehículo en el que viajaban fue impactado por un camión, en circunstancias que aún son materia de investigación.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO