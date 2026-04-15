 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Pacientes oncológicos adultos podrán acceder al beneficio de transporte gratuito

Los interesados deben retirar el formulario de solicitud en el Centro Cívico Municipal, ubicado en Av. Paraguay 1240 (pasillo D, sector 4), en el horario de 8:00 a 14:00.

Salta Hoy

15 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta anunció la extensión del Boleto Solidario Municipal para incluir a pacientes oncológicos adultos que residan en la capital y no cuenten con obra social.

Los interesados deben retirar el formulario de solicitud en el Centro Cívico Municipal, ubicado en Av. Paraguay 1240 (pasillo D, sector 4), en el horario de 8:00 a 14:00.

La recepción de la documentación necesaria se llevará a cabo durante la semana del 20 al 24 de abril.

Quienes cumplan con los requisitos establecidos comenzarán a percibir el beneficio a principios de mayo, cobertura que alcanzará tanto al paciente como a un acompañante para facilitar el traslado a sus tratamientos.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO