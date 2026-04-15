Pacientes oncológicos adultos podrán acceder al beneficio de transporte gratuito

La Municipalidad de Salta anunció la extensión del Boleto Solidario Municipal para incluir a pacientes oncológicos adultos que residan en la capital y no cuenten con obra social.

Los interesados deben retirar el formulario de solicitud en el Centro Cívico Municipal, ubicado en Av. Paraguay 1240 (pasillo D, sector 4), en el horario de 8:00 a 14:00.

La recepción de la documentación necesaria se llevará a cabo durante la semana del 20 al 24 de abril.

Quienes cumplan con los requisitos establecidos comenzarán a percibir el beneficio a principios de mayo, cobertura que alcanzará tanto al paciente como a un acompañante para facilitar el traslado a sus tratamientos.