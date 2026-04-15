Pacientes oncológicos adultos podrán acceder al beneficio de transporte gratuito
Los interesados deben retirar el formulario de solicitud en el Centro Cívico Municipal, ubicado en Av. Paraguay 1240 (pasillo D, sector 4), en el horario de 8:00 a 14:00.
Salta Hoy
15 / 04 / 2026
La Municipalidad de Salta anunció la extensión del Boleto Solidario Municipal para incluir a pacientes oncológicos adultos que residan en la capital y no cuenten con obra social.
Los interesados deben retirar el formulario de solicitud en el Centro Cívico Municipal, ubicado en Av. Paraguay 1240 (pasillo D, sector 4), en el horario de 8:00 a 14:00.
La recepción de la documentación necesaria se llevará a cabo durante la semana del 20 al 24 de abril.
Quienes cumplan con los requisitos establecidos comenzarán a percibir el beneficio a principios de mayo, cobertura que alcanzará tanto al paciente como a un acompañante para facilitar el traslado a sus tratamientos.